Nebbie e foschie al mattino, sereno dal pomeriggio: le previsioni per domani

Venerdì, sulla regione, passerà un fronte freddo da nord che farà scendere drasticamente le temperature in quota e porterà, in giornata, aria più secca anche nei bassi strati. Sabato mattina avremo il passaggio di un fronte caldo in quota; domenica correnti da nord-ovest stabili.