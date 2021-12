Acqua alta nella notte, poi pioggia e bora: le previsioni per giovedì 9 dicembre

Nella notte tra mercoledì e giovedì sull'Alto Adriatico si formerà una profonda depressione in concomitanza del passaggio del fronte atlantico. Giovedì in giornata permarrà una circolazione di aria umida. In seguito tempo più stabile. Le previsioni di Arpa Fvg.

Giovedì 9 dicembre

Nella notte sulla costa probabile acqua alta, neve abbondante sui monti oltre i 300-400 m circa, pioggia su pianura e costa, venti sostenuti di direzione variabile. In giornata cielo coperto con precipitazioni residue in genere moderate, quota neve sui 500 m circa. Sulla costa soffierà Bora sostenuta. In quota vento da nord-nord-est. Dal pomeriggio le precipitazioni cesseranno.

Venerdi 10 dicembre

Cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità. Freddo sui monti di notte e mattino, gelate in pianura.

Sabato 11 dicembre

Cielo poco nuvoloso con venti da nord-est in genere moderati, forse Bora sostenuta a Trieste.

Domenica 12 dicembre

Cielo poco nuvoloso.