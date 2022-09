Allerta meteo: in arrivo pioggia abbondante e scirocco

Piogge abbondanti, temporali e scirocco, specie su pianura e costa, sono in arrivo a partire da stanotte secondo l'allerta meteo gialla diramata dalla regione Fvg. Le perturbazioni potrebero verificarsi da stanotte a mezzanotte fino alla mezzanotte di giovedì 8 settembre.

Situazione attuale

Giovedi? un fronte atlantico determinera? un deciso aumento dell'instabilita? atmosferica e il temporaneo afflusso di aria molto umida da sud nei bassi strati.

Previsioni meteo

Giovedi? 08 settembre: gia? dal primo mattino e poi in giornata probabili temporali sparsi con piogge abbondanti; saranno possibili anche locali temporali forti, specie su pianura e costa, e piogge intense, in particolare sulla fascia orientale. Vento moderato da sud-ovest in quota, Scirocco moderato sulla costa, forse a tratti sostenuto.

Venerdi? 09 settembre: tempo ancora instabile con probabili rovesci o temporali sparsi in giornata.