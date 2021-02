Arriva la Bora: le previsioni per il weekend

Cielo sereno e Bora

Sabato 27 febbraio, secondo le previsioni Osmer, al mattino nuvolosità variabile, dal pomeriggio in genere sereno; soffierà Bora moderata, sostenuta nella zona di Trieste. Le temperature minime in genere si raggiungeranno in serata.

Cielo sereno e Bora moderata

Domenica 28 febbraio cielo in genere sereno, soffierà Bora moderata

Sereno e temperature in aumento

Lunedì 29 febbraio cielo sereno. Temperature in aumento in quota. Di mattina soffierà Borino sulla costa.