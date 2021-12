Borino e nuvole: le previsioni per lunedì 27 dicembre

Sulla regione fino a martedì affluiranno in quota correnti occidentali a tratti un po' più umide. Da mercoledì l'anticiclone di origine africana porterà aria molto mite in quota, con probabile inversione termica nei bassi strati. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 27 dicembre

Sulle zone montane più interne delle Alpi e Prealpi Carniche cielo variabile, sulle altre zone cielo da nuvoloso a coperto. Sulla costa soffierà Borino al mattino, specie a Trieste, in calo poi nel corso della giornata. In serata possibili locali foschie sulla bassa pianura.

Martedì 28 dicembre

Nella notte e di primo mattino possibili deboli piogge sparse su bassa pianura e costa, in giornata cielo in prevalenza nuvoloso, con probabili maggiori schiarite sulla zona montana, specie nelle zone più interne. Possibili foschie in pianura e a fondovalle nelle ore notturne. Zero termico in risalita fino a 1800-2000 m circa.

Mercoledì 29 dicembre

Cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle zone montane più interne con vento moderato da nord-ovest in quota, in prevalenza nuvoloso su costa, pianura e Prealpi. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura nelle ore notturne.

Giovedì 30 dicembre

Cielo da poco nuvoloso a variabile, con vento da moderato a sostenuto da nord-ovest sui monti ad alta quota. Lo zero termico risalirà a 2500 m di quota ma con inversione termica nei bassi strati. In pianura possibili foschie o nebbie, specie nelle ore notturne.