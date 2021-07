Caldo afoso e vento moderato: le previsioni per domenica 25 luglio

Un temporaneo promontorio anticiclonico sull'Italia tenderà a spostarsi verso sud-est per l'avvicinamento di una depressione centrata in quota sulla Manica. Sulla regione, quindi, affluiranno per alcuni giorni correnti sudoccidentali in quota via via più instabili. Le previsioni di Arpa Fvg