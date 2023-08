Trieste città da bollino rosso: ecco quando terminerà il grande caldo

TRIESTE - “A differenza della tradizione che vede nel Ferragosto l'inizio del declino stagionale, quest'anno l'estate farà sul serio proprio nell'ultima parte di agosto”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Daniele Berlusconi che spiega che "si tratterà di una fase calda piuttosto intensa e anche prolungata, soprattutto per la parte finale del mese di agosto. Specie in alcune zone del Centro-Nord si potrebbero raggiungere le temperature più elevate di tutta l'estate fino a 10 gradi oltre le medie, e in taluni casi anche dei record”. L'anticiclone sembra molto forte e ben strutturato e continuerà a dettar legge. Un primo indebolimento della struttura di alta pressione potrebbe avvenire intorno al 24-25 agosto, seppur al momento le modalità della fine di questa ondata di caldo, così come le possibilità del ritorno di piogge e temporali rimangono ancora piuttosto incerte” concludono da 3bmeteo.com.

Bollino rosso

Oggi è allerta massima per il rischio salute in otto città che hanno il bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Latina, Rieti e Roma. Bollino arancione oggi, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Veronia e Viterbo, Milano e Napoli.