Sole, Bora e minime fino a 8 gradi: le previsioni per domani 17 novembre

Per la giornata di martedì 17 novembre l'Osmer prevede su tutta la regione cielo in prevalenza sereno, con possibili velature. Al mattino sarà probabile sul Tarvisiano la presenza di nubi basse, sulla costa invece soffierà Bora a tratti sostenuta, moderata in giornata.

Mercoledì 18 novembre

Cielo in prevalenza sereno, con inversione termica notturna a fondovalle, mentre sarà ancora abbastanza mite durante il giorno, specie in pianura. Sulla costa soffierà Borino. Possibili ancora nubi basse al mattino nel Tarvisiano e localmente anche in Val Cellina.

Giovedì 19 novembre

Infine per giovedì 19 novembre l'Osmer prevede in prevalenza sereno al mattino, variabile al pomeriggio con la possibilità di qualche rovescio in serata, nevoso oltre i 1000 m circa.