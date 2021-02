Cielo coperto, possibile qualche debole pioggia: le previsioni per domani

Cielo coperto, possibile qualche debole pioggia

Venerdì 19 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza coperto per nubi basse, possibile qualche debole pioggia ad est. Di notte possibili foschie o nebbie.

Cielo coperto e pioviggini

Sabato 20 febbraio cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse con possibili locali pioviggini a est. Foschie e nebbie notturne.

Cielo nuvoloso

Domenica 21 febbraio dalla costa alle valli alpine più vicine alle Prealpi avremo cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse; sulle Alpi più interne e in quota sopra i 1700 metri, tempo migliore con cielo in prevalenza sereno. Inversioni termiche con temperature molto miti in quota e zero termico oltre i 3000 m. Foschie e nebbie notturne