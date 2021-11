Cielo in prevalenza nuvoloso: le previsioni per domenica 21 novembre

L'anticiclone presente sul Mediterraneo manterrrà stabilità atmosferica fino a domenica, con ristagno di umidità vicino al suolo. Lunedì, l'avvicinamento di una depressione da ovest favorirà un moderato affusso di corrrenti umide meridionali in quota, da est-nordest negli strati medio-bassi. Le previsioni di Arpa Fvg.

Domenica 21 novembre

Su pianura e costa di notte ed al mattino saranno probabili foschie e nebbie e che localmente potrebbero poi persistere anche durante il giorno specie sulla bassa pianura; in giornata cielo in prevalenza nuvoloso. Sulla zona montana al mattino in prevalenza sereno specie in quota, con inversione termica a fondovalle; dal pomeriggio cielo variabile, nuvoloso in serata.

Lunedì 22 novembre

Cielo in prevalenza coperto con la possibilità di qualche debole pioggia, specie su bassa pianura e costa e qualche debole nevicata sulle Alpi Giulie oltre i 1000-1200 m circa. Dal pomeriggio inizierà a soffiare Bora sulla costa e sulle zone orientali, da sostenuta a forte in serata, con raffiche a Trieste intorno a 90 km orari.