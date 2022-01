Cielo nuvoloso, le previsioni per domenica 2 gennaio

Cielo nuvoloso, coperto in serata

Domenica 2 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo variabile o nuvoloso sia per velature che per la presenza di nubi basse. Di notte e al mattino probabili nebbie che potrebbero persistere anche di giorno. In serata coperto.

Cielo nuvoloso, nebbia di notte

Lunedì 3 gennaio cielo nuvoloso o coperto. Di notte possibile ancora foschia e nebbia.

Cielo nuvoloso, pioviggini

Martedì 4 gennaio cielo in genere nuvoloso o coperto su tutta la regione con tempo migliore in quota e sulle Alpi. Sulle zone orientali, dalle Prealpi al costa, probabili pioviggini.