Cielo nuvoloso: le previsioni per venerdì 29 gennaio

Correnti nordoccidentali a tratti più umide in quota interessano la regione; sabato sera arriverà un fronte che, nelle prime ore di domenica, formerà una depressione sull'alto Adriatico.

Cielo nuvoloso

Venerdì 29 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo da variabile a nuvoloso con più nubi a est dove sarà possibile qualche debole pioggia. Foschie specie dal pomeriggio.

Cielo variabile, piogge in serata

Sabato 30 gennaio, cielo in genere variabile per velature ad alta quota. Foschie e qualche banco di nebbia di notte e prima mattina. Dal pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità e in serata saranno possibili piogge

Pioggia

Domenica 31 gennaio di notte e di mattina piogge abbondanti sulla costa, moderate in pianura; nevicate moderate sui monti fino a fondovalle, più abbondanti sulle Prealpi Carniche. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Dal pomeriggio graduale miglioramento.