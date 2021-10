Cielo poco nuvoloso, Bora al mattino: le previsioni per lunedì 25 ottobre

Cielo poco nuvoloso, Bora sostenuta al mattino

Lunedì 25 ottobre, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere poco nuvoloso per velature anche estese ad alta quota; soffierà Bora sostenuta di mattina, in calo dal pomeriggio.

Cielo nuvoloso, possibili piogge sparse

Martedì 26 ottobre, previsione in parte incerta: più probabilmente cielo in genere nuvoloso con possibili piogge sparse, specie a est, deboli o moderate. Dal pomeriggio soffierà di nuovo Bora moderata.

Nuvoloso e Bora

Mercoledì 27 ottobre previsione incerta, possibile cielo nuvoloso di mattina con schiarite dal pomeriggio. Soffierà Bora moderata sulla fascia orientale, sostenuta sulla costa.