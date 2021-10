Cielo poco nuvoloso con bora sostenuta: le previsioni per martedì 26 ottobre

Martedì passerà un debole fronte atlantico sull'Italia centro-settentrionale, in seguito sulla regione affluiranno correnti nord-orientali secche e stabili. Le previsioni di Arpa Fvg.

Martedi 26 ottobre

Cielo in genere poco nuvoloso per velature anche estese ad alta quota; sulla costa soffierà Bora sostenuta di mattina, in calo dal pomeriggio. Nel fondovalle Tarvisiano al mattino nebbie o nubi basse che in giornata si dissolveranno.

Mercoledi 27 ottobre

Evoluzione incerta, probabilmente il cielo sarà in genere nuvoloso al mattino, con possibili deboli piogge sparse. Dal pomeriggio-sera schiarite e soffierà Bora moderata sulla costa.