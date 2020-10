Cielo poco nuvoloso: le previsioni per domenica 25 ottobre

Un moderato fronte atlantico associato a una depressione in quota sull'Italia tende a spostarsi domenica verso est; tra lunedì e martedì arriverà un altro fronte con correnti meridionali umide e instabili. Le previsioni di Arpa Fvg

Domenica 25 ottobre

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con maggiori annuvolamenti in montagna. Dalla sera nuovo aumento della nuvolosità e possibili locali deboli piogge. Foschie o banchi di nebbia notturni.

Lunedì 26 ottobre

Cielo da nuvoloso a coperto. Di mattina piogge sparse in genere deboli; nella seconda parte della giornata le piogge saranno più diffuse e in genere abbondanti, intense e temporalesche sulla fascia prealpina e in Carnia, deboli e intermittenti sulla costa dove soffierà Scirocco sostenuto. Vento sostenuto o forte da sud anche in quota.

Martedì 27 ottobre

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge diffuse, da abbondanti a intense, anche temporalesche. Sulla costa soffierà Libeccio sostenuto. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mercoledì 28 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso.