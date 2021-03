Cielo poco nuvoloso: le previsioni per il weekend

Cielo poco nuvoloso

Sabato 13 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere poco nuvoloso.

Cielo coperto e pioggia

Domenica 14 marzo al mattino cielo nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni moderate o abbondanti, forse anche temporalesche; soffierà temporaneamente vento moderato da sud. Nel pomeriggio-sera miglioramento Bora sostenuta.

Cielo nuvoloso

Lunedì 15 marzo cielo da poco nuvoloso a variabile per il passaggio di nubi in quota. Possibili gelate notturne in pianura. Venti settentrionali moderati in quota.