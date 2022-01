Cielo sereno, bora moderata e freddo: le previsioni per venerdì 7 gennaio

Sulla regione affluiscono correnti secche, che da venerdì saranno anche più fredde, specie sulle Alpi Giulie dove permarrà anche aria più umida nei bassi strati.

Venerdì 7 gennaio

Cielo sereno con Bora moderata sulla costa e temperature in deciso calo; di notte farà freddo sui monti con valori anche inferiori ai -10 gradi nelle valli e in pianura si avranno intense gelate. Nel Tarvisiano al mattino possibili nebbie o nubi basse che poi si dissolveranno e di giorno temperature sotto i -5 gradi. Di notte in qualche valle alpina si potrà scendere anche a -15 gradi.

Sabato 8 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso; freddo di notte, specie nelle valli, sulla costa più mite con Borino al mattino.