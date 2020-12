Cielo sereno, bora nel mattino: le previsioni per domenica 27 dicembre

La depressione presente sull'Italia favorirà, fino a domenica, l'afflusso sulla regione di correnti abbastanza fredde e secche, da nord-est nei bassi strati. Lunedì arriverà una profonda depressione dalla Groenlandia che attiverà un marcato afflusso di correnti umide meridionali.

Domenica 27 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con gelate intense sulla zona montana, soffierà Bora da sostenuta a forte al mattino sulla costa, in calo poi nel corso della giornata. Dal pomeriggio-sera probabile arrivo di velature in quota a partire dalle zone occidentali.

Lunedì 28 dicembre

Su tutta la zona montana nevicate intense fino a fondovalle. In pianura e sul Carso nella notte e al mattino saranno possibili nevicate, più abbondanti sull'alta pianura, in giornata probabili piogge abbondanti. Sulla costa al mattino piogge moderate, in giornata possibili anche rovesci temporaleschi. Su tutte le zone soffierà vento forte, specie sulla costa ed in quota, inizialmente da sud o sud-est, nel pomeriggio da sud-ovest. Possibili mareggiate e acqua alta. In serata cessazione delle precipitazioni.