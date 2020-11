Cielo sereno, borino la mattina: le previsioni per domenica 22 novembre

Domenica l'anticiclone riprenderà a dominare su gran parte dell'Europa centro-meridionale, garantendo stabilità atmosferica, lunedì invece affluiranno in quota correnti occidentali a tratti umide. Martedì arriveranno moderate correnti da nord-est più secche. Le previsioni di Arpa Fvg.

Domenica 22 novembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature, con probabili gelate notturne anche in pianura e sul Carso, oltre che sulla zona montana. Sulla costa al mattino soffierà Borino, poi in calo. In giornata in quota sarà un po' più mite, con inversione termica nei bassi strati.

Lunedì 23 novembre

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso con inversione termica nei bassi strati; in giornata sarà probabile cielo variabile o nuvoloso, specie sulla zona montana e sull'alta pianura.

Martedì 24 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Borino.

Mercoledì 25 novembre

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sarà possibile la locale formazione di foschia sulla bassa pianura nelle ore notturne.