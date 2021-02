Cielo sereno, Borino sul Carso: le previsioni per mercoledì 24 febbraio

Un robusto anticiclone con aria mite e secca a tutte le quote interesserà la regione; fino a mercoledì mattina ristagnerà aria umida nei bassi strati sull'alto Adriatico.

Cielo sereno, Borino sul Carso

Mercoledì 24 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere sereno. Di notte e prima mattina saranno probabili nebbie che in mattinata tenderanno a diradarsi fino a scomparire del tutto. Sul Carso possibile Borino con atmosfera molto secca e temperature diurne molto miti per il periodo.

Cielo sereno

Giovedì 25 febbraio cielo sereno. Temperature massime più basse rispetto alle zone interne. Dalla sera non si esclude qualche nebbia.

Cielo poco nuvoloso

Venerdì 26 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili nebbie su bassa pianura e costa, specie di notte.