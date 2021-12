Cielo sereno e Bora moderata: le previsioni per San Nicolò

Cielo sereno e Bora moderata

Lunedì 6 dicembre, secondo le previsioni Osmer, di notte e al mattino residua nuvolosità. In giornata cielo in genere sereno. Bora moderata sulla costa.

Cielo sereno, Borino al mattino

Martedì 7 dicembre, cielo in genere sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura in quota. Sulla costa al mattino soffierà Borino.

Cielo variabile, gelate al mattino

Mercoledì 8 dicembre al mattino inizialmente variabile con forti gelate, poi coperto ad iniziare da ovest dove nel primo pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni. In seguito peggioramento con precipitazioni diffuse anche abbondanti. Neve oltre i 300 metri circa. In serata Scirocco sostenuto sulla costa, vento forte da sud in quota e quota neve in rialzo sui versanti meridionali delle Prealpi.