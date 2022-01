Cielo sereno e borino al mattino: le previsioni per domenica 16 gennaio

Un anticiclone interessa l'Italia con una massa d'aria realtivamente calda e secca in quota. Lunedì in quota affluiranno correnti più fresche da nord. Alta pressione probabile per tutta la prossima settimana. Le previsioni di Arpa Fvg.

Domenica 16 gennaio

Cielo sereno con inversione termica nelle ore notturne ed al mattino nei fondovalle ed in pianura. Sulla costa soffierà Borino al mattino, in attenuazione nel corso della mattinata. In serata possibili locali foschie sulla bassa pianura, specie verso il Veneto.

Lunedì 17 gennaio

Tempo stabile con cielo poco nuvoloso; dalla sera possibile qualche nebbia sulla bassa pianura. Sui monti in quota soffierà vento moderato da nord.

Martedì 18 gennaio

Tempo stabile con cielo sereno.

Mercoledì 19 gennaio

Cielo sereno, possibili nebbie notturne su pianura e costa.