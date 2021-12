Cielo sereno e Borino: le previsioni per il weekend

Cielo sereno, Borino al mattino

Sabato 18 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno o poco nuvoloso. Borino a Trieste al mattino.

Cielo nuvoloso, possibili nebbie

Domenica 19 dicembre saranno possibili nebbie o nubi basse, forse più persistenti sulla fascia lagunare.

Cielo sereno e Bora

Lunedì 20 dicembre, cielo sereno con Bora moderata sulla costa al mattino. Vento moderato da nord o nord-est anche in quota e zero termico in drastico calo rispetto a domenica ( dagli oltre 2500 m scenderà a 1000 m circa).