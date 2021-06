Cielo sereno e brezza sulla costa: le previsioni per martedì 22 giugno

Sull'Italia persiste l'anticiclone caldo; sull'area alpina correnti da sud-ovest determinano una certa instabilità pomeridiana. Le previsioni di Arpa Fvg.

Martedì 22 giugno

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sulla zona montana, specie in Carnia. Sulla costa soffierà la brezza, più sostenuta al pomeriggio verso ovest. Caldo afoso in pianura di pomeriggio.

Mercoledì 23 giugno

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sulla zona montana, specie sulle Alpi. Sulla costa soffierà la brezza, più sostenuta al pomeriggio verso ovest. Caldo afoso in pianura di pomeriggio.

Giovedì 24 giugno

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti. Caldo afoso in pianura.

Venerdì 25 giugno

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti. Vento moderato da sud su pianura e costa. Dalla sera temporali possibili anche in pianura.