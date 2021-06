Cielo sereno e caldo afoso, bora in serata: le previsioni per domenica 13 giugno

Nei prossimi giorni l'anticiclone di origine africana si estenderà su gran parte dell'Europa centro-occidentale, garantendo stabilità atmosferica. Lunedì negli strati medio-bassi affluiranno moderate correnti nord-orientali un po' più fresche. Le previsioni di Arpa Fvg.

Domenica 13 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza e caldo afoso nel pomeriggio in pianura. Sulla zona montana saranno possibili locali annuvolamenti e seppure con bassa probabilità non si può escludere anche qualche locale temporale. In quota oltre i 2000 m soffierà vento da moderato a sostenuto da nord-ovest, in tarda serata Bora moderata sulla costa.

Lunedì 14 giugno

Cielo in genere sereno, poco nuvoloso sulla fascia prealpina. Sulla costa soffierà Borino o Bora moderata al mattino, in giornata venti a regime di brezza. Sulle Prealpi Carniche sarà possibile qualche locale rovescio.

Martedì 15 giugno

Su pianura e costa cielo sereno con venti a regime di brezza; sulla zona montana sereno al mattino, in genere poco nuvoloso al pomeriggio.

Mercoledì 16 giugno

Su pianura e costa cielo sereno con venti a regime di brezza; sulla zona montana sereno al mattino, in genere poco nuvoloso al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale rovescio. Temperature in lieve aumento.