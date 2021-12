Cielo sereno: le previsioni per giovedì 30 dicembre

Cielo sereno

Giovedì 30 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo da sereno o poco nuvoloso al mattino a variabile nel pomeriggio per il passaggio di nubi in quota. Probabili foschie o nebbie nelle ore notturne.

Cielo sereno

Venerdì 31 dicembre cielo in genere sereno ma di notte, al mattino e poi nuovamente dalla sera saranno probabili nebbie specie ad ovest.

Cielo sereno e nebbia

Sabato 1 gennaio cielo sereno ma di notte saranno probabili nebbie estese che, specie sulla bassa pianura e sulla costa potrebbero persistere anche nella prima mattinata. In montagna temperature particolarmente elevate per il periodo, specie in quota, con inversione termica notturna nelle valli.