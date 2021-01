Cielo sereno, le previsioni per mercoledì 13 gennaio

Cielo sereno

Mercoledì 13 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno, in giornata poco nuvoloso sui monti nelle zone verso l'Austria, con vento sostenuto da nord-ovest in quota. In serata possibili foschie su pianura e costa, specie a est.

Al mattino deboli nevicate, in giornata cielo sereno

Giovedì 14 gennaio nella notte e nelle prime ore del mattino saranno possibili deboli nevicate, specie sui settori più a nord e sulla fascia orientale. In giornata cielo in genere sereno o poco nuvoloso, a tratti soffierà vento da nord sostenuto e saranno possibili, specie sui monti in quota, raffiche forti.

Cielo sereno, farà freddo

Venerdì 15 gennaio sulla zona montana cielo sereno, su pianura e costa poco nuvoloso con possibili locali foschie notturne. Giornata fredda.