Sole e caldo: le previsioni per sabato 3 luglio

Sabato 3 luglio

Sabato, secondo le previsioni Osmer, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e venti a regime di brezza.

Domenica 4 luglio

Domenica cielo variabile con piogge sparse e possibili locali temporali alternati a fasi di tempo migliore con schiarite, anche ampie. Nella notte verso lunedì piogge e temporali saranno più diffusi e consistenti.

Lunedì 5 luglio

Lunedì di notte e primo mattino piogge e temporali; in mattinata miglioramento e in seguito cielo in genere poco nuvoloso.