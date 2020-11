Cielo sereno: le previsioni per il weekend

Cielo sereno

Sabato 7 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno. Al mattino sulla costa soffierà Borino in attenuazione.

Cielo sereno, temperature miti

Domenica 8 novembre, cielo in prevalenza sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio per il passaggio di velature. In quota temperature miti per il periodo. In serata probabili nebbie in pianura.

Cielo sereno

Lunedì 9 novembre, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In quota temperature miti per il periodo. Di notte e al mattino probabili nebbie in pianura e nei fondovalle.