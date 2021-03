Cielo variabile, al mattino Bora moderata: le previsioni per venerdì 19 marzo

Cielo variabile

Venerdì 19 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo da poco nuvoloso a variabile. Al mattino possibile Bora moderata, nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio, eventualmente nevoso fino a bassa quota.

Bora sostenuta

Sabato 20 marzo cielo variabile, soffierà Bora sostenuta, più forte dalla serata.

Cielo poco nuvoloso

Domenica 21 marzo cielo in genere poco nuvoloso. Soffierà Bora, moderata in pianura, forte al mattino sulla costa, poi in calo. Zero termico attorno agli 800 m di quota circa.