Cielo variabile con possibili piogge: le previsioni per giovedì 4 novembre

Una saccatura atlantica presente sull'Europa occidentale favorisce l'afflusso sulla regione di correnti umide sud-occidentali in quota. Fino a giovedì un fronte interesserà l'Italia. Venerdì permarrà aria fredda in quota. Poi sull'Europa tornerà l'anticiclone. Le previsioni di Arpa Fvg.

Giovedì 4 novembre

Nella notte e fino all'alba piogge diffuse, anche localmente intense sui monti e sulle zone orientali. In giornata cielo da variabile a nuvoloso con possibili rovesci temporaleschi, più probabili sulle Prealpi e ad est, e quota neve in calo fino a 1400 metri circa. Sulla costa soffierà Libeccio moderato.

Venerdì 5 novembre

Al mattino variabile o nuvoloso, in giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso con maggiore nuvolosità in montagna. Su pianura e costa soffierà Bora moderata.