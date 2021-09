Cielo variabile, dal pomeriggio pioggia: le previsioni per giovedì 16 settembre

L'anticiclone caldo si sposta verso i Balcani, per l'afflusso di correnti occidentali umide in quota. Tra giovedì e venerdì una saccatura con aria fresca in quota farà affluire aria molto umida e instabile da sud nei bassi strati.