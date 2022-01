Cielo variabile: le previsioni per giovedì 27 gennaio

Cielo variabile

Giovedì 27 gennaio, secondo le previsioni Osmer, di primo mattino cielo variabile con la possibilità di nebbie o foschie. In giornata prevalenza di cielo poco nuvoloso ma potrebebro persistere nebbie sulla fascia lagunare. Verso sera aumento della nuvolosità con probabili nebbie o foschie.

Cielo nuvoloso

Venerdì 28 gennaio al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con probabili nebbie e foschie che in giornata si dissolveranno a partire dalla pianura. Nel pomeriggio e in serata ovunque sereno, freddo dalla sera.

Cielo variabile

Sabato 29 gennaio cielo variabile.