Meteo per domani: continua l'estate di San Martino con sole e caldo

Cielo in prevalenza sereno con il passaggio di qualche velatura. In quota temperature miti per il periodo. In serata probabile formazione di nebbia.

Lunedì 9 novembre

Di notte nebbie diffuse che tenderanno a persistere anche nella prima parte della mattinata sulle zone occidentali di pianura e costa. In giornata cielo sereno o poco nuvoloso per velature. In quota temperature miti per il periodo. In serata Borino sulla costa.

Martedì 10 novembre

Cielo in genere poco nuvoloso per velature che a tratti potranno essere anche consistenti. Sulla costa soffierà Borino. Di notte possibili nebbie in alcuni fondovalle. In quota temperature miti per il periodo.