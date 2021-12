Foschia la mattina, poi sereno e bora: le previsioni per lunedì 20 dicembre

Una massa d'aria fredda dal nord Europa si avvicinerà lunedì alla regione, mentre da martedì il flusso in quota si disporrà da nord-ovest favorendo l'arrivo di aria più umida negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 20 dicembre

Sui monti cielo sereno e venti moderati e più freddi da nord o nord-est in quota con zero termico in calo a 1000 m circa. Su pianura e costa di notte e prima mattina residue foschie e nebbie con brinate in pianura, poi soffierà Bora moderata e prevarrà ovunque il sereno.

Martedì 21 dicembre

Dalla costa alle Prealpi cielo da nuvoloso a coperto e non si esclude qualche debole pioggia o pioviggine. Sulla zona montana nuvolosità variabile. Giornata fredda con gelate notturne sui monti e in pianura e temperature massime ben sotto la norma.

Mercoledì 22 dicembre

Nuvolosità variabile, con più sole sulla fascia alpina e in genere a ovest.

Giovedì 23 dicembre

Cielo in genere coperto con foschie e, forse, qualche debole pioggia locale.