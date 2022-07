Allerta meteo in regione, possibili temporali in arrivo

TRIESTE - Nella giornata di oggi 25 luglio un fronte atlantico interesserà il Friuli Venezia Giulia determinando un aumento dell'instabilità atmosferica. Per questo motivo, dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani 26 luglio, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla. Probabili rovesci o temporali che localmente potranno essere anche forti e associati a raffiche di vento. I temporali saranno sparsi e intermittenti, più probabili nella prima mattina e nel pomeriggio con piogge localmente abbondanti.

Le raccomandazioni

"Si raccomanda la massima vigilanza sul territorio - scrive la Protezione Civile - in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento. Si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti".