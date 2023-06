Instabilità e maltempo: le previsioni meteo in Fvg

TRIESTE - L'estate in Fvg si farà attendere. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna dell'instabilità con giornate variabili ma sempre con rischio pioggia. Nelle prossime giornate la circolazione atmosferica sul Triveneto rimane instabile. Lunedì di maltempo con piogge frequenti e poco spazio per le aperture; da martedì maggiore variabilità ma sempre con rischio elevato per acquazzoni e temporali sui rilievi e localmente anche sulle aree di pianura. Temperature a tratti sotto le medie del periodo, specie nella giornata di lunedì, in progressiva crescita nel corso della settimana.