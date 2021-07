Massime di 33 gradi e scirocco sulla costa: il meteo per domani 13 luglio

Per la giornata di domani 13 luglio l'Osmer prevede al mattino cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sulle Prealpi e Alpi Carniche, possibili poi anche in pianura

Per la giornata di domani 13 luglio l'Osmer prevede al mattino cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sulle Prealpi e Alpi Carniche, possibili poi anche in pianura. Soffierà vento moderato di Scirocco sulla costa, da sud in quota. Caldo afoso, specie in pianura. In serata e nella notte i temporali saranno più diffusi su tutte le zone. Qualche temporale potrà essere anche forte.

Mercoledì 14 luglio

Cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili al pomeriggio sulle zone interne. Sulla costa maggiore presenza di sole e soffierà moderato vento da sud o sud-ovest, specie sulla fascia orientale.

Giovedì 15 luglio

Cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone interne e al pomeriggio. Venti a regime di brezza.