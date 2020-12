Nuvoloso e deboli piogge, il meteo per l'inizio della settimana

Per la giornata di domani lunedì 21 dicembre l'Osmer prevede sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con maggiore presenza di sole al confine con il Cadore. Sulle zone orientali a tratti sarà possibile qualche pioviggine o debole pioggia. Possibili locali nebbie o foschie notturne.

Martedì 22 dicembre

Dalla costa alla fascia prealpina prospiciente la pianura cielo variabile o nuvoloso per nubi basse, sui monti sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature. Possibili locali foschie o nebbie notturne. Temperature miti in quota con zero termico a 2800 metri. Sulle zone orientali possibile qualche locale pioviggine o debole pioggia.

Mercoledì 23 dicembre

Infine, nella giornata di mercoledì avremo su costa e pianura centro orientale cielo coperto con la possibilità di qualche pioviggine o debole pioggia. Su pedemontana e Prealpi cielo variabile o nuvoloso. Sulle Alpi e sulle zone prealpine più interne sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature. Inversione termica in montagna con temperature miti in quota e zero termico a 3000 metri.