Caldo afoso con possibili e forti temporali: le previsioni per domani 28 luglio

Secondo le previsioni a cura dell'Osmer nella giornata di domani 28 luglio avremo cielo da poco nuvoloso su pianura e costa a variabile sui monti, dove dal pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali che, in serata, potrebbero interessare anche pianura e costa. Sulla costa e in quota soffierà vento da sud-ovest moderato. Non si esclude che qualche temporale possa essere forte.

Giovedì 29 luglio

Prevalenza di cielo sereno con venti di brezza. Sui monti dal pomeriggio possibile qualche maggiore annuvolamento locale e non si esclude qualche breve pioggia. In pianura caldo afoso di pomeriggio.

Venerdì 30 luglio

Di mattina cielo poco nuvoloso, in giornata sereno sulla costa con caldo afoso in pianura, variabile sui monti con locali rovesci e temporali dal pomeriggio che in seguito potranno interessare qualche zona di pianura.