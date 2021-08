Sole e massime di 24 gradi: il meteo per l'ultima domenica di agosto

Venti a regime di brezza. In quota farà piuttosto freddo per il periodo e localmente sulle cime un po' di neve potrebbe cadere fino a 2200 metri circa

Secondo le previsioni dell'Osmer l'ultima domenica di agosto vedrà cielo in genere variabile, con più sole verso la costa. Saranno possibili locali piogge e qualche rovescio, più probabili di pomeriggio, specie sui monti ma possibili anche su altre zone. Venti a regime di brezza. In quota farà piuttosto freddo per il periodo e localmente sulle cime un po' di neve potrebbe cadere fino a 2200 metri circa.

Lunedì 30 agosto

Cielo in genere variabile, con più sole verso la costa e maggior nuvolosità nelle ore pomeridiane sui monti dove sarà più probabile qualche pioggia o qualche temporale. Non è del tutto esclusa qualche isolata e breve pioggia anche sulle zone di pianura. Venti deboli di brezza sulla costa.

Martedì 31 agosto

Nuvolosità variabile con piogge sparse e la possibilità di qualche temporale alternati a fasi di tempo migliore.