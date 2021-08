Caldo afoso con qualche temporale: le previsioni per domenica 8 agosto

L'Osmer prevede su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, in montagna da variabile a nuvoloso con probabili piogge sparse e locali temporali. Qualche temporale sarà possibile anche sulle altre zone

Per la giornata di domenica 8 agosto l'Osmer prevede su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, in montagna da variabile a nuvoloso con probabili piogge sparse e locali temporali. Qualche temporale sarà possibile anche sulle altre zone. Possibile qualche temporale forte. Sulla costa ed in quota vento da sud o sud-ovest moderato.

Lunedì 9 agosto

Sulla costa cielo in prevalenza sereno. In pianura poco nuvoloso. Sui monti variabile con la possibilità di qualche isolato rovescio pomeridiano, più probabile verso il Cadore. Sulla costa al mattino soffierà Borino, poi brezza.

Martedì 10 agosto

Su pianura e costa cielo sereno, sui monti poco nuvoloso. Venti di brezza. Temperature in aumento.