Ancora bel tempo, in giornata entrerà la Bora: il meteo per domani

Per la giornata di domani lunedì 9 novembre l'Osmer prevede di notte probabili nebbie che potranno persistere anche nella prima parte della mattinata sulle zone occidentali di pianura e costa. In giornata cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature nelle ore centrali. In quota temperature miti per il periodo. In serata inizierà a soffiare Borino sulla costa.

Martedì 10 novembre

Cielo in genere poco nuvoloso per velature che a tratti potranno essere anche consistenti. Sulla costa soffierà Borino. Di notte possibili nebbie in alcuni fondovalle. In quota temperature miti per il periodo.

Mercoledì 11 novembre

Infine per la giornata di mercoledì avremo cielo in genere sereno. Sul fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse di primo mattino. Sulla costa soffierà Borino. In quota temperature miti per il periodo con zero termico oltre i 2500 metri.