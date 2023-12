Meteo in Fvg, a Natale torna la nebbia

Le previsioni per il lungo week end natalizio vedono qualche precipitazione solo in montagna e solo per venerdì 22 dicembre. Vigilia e Natale vedranno il sole protagonista quasi ovunque, grazie al rinforzo dell'anticiclone, fatta eccezione per foschie dense e nebbie in formazione sulle zone di bassa pianura e costiere. Temperature sopra la media del periodo. Ecco cosa dice nel dettaglio 3bmeteo.com.

Sabato 23 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su pianure meridionali e pianure settentrionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Prealpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2100 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 24 dicembre

L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su pianure meridionali, pianure settentrionali e Prealpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nordorientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Lunedì 25 dicembre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su pianure meridionali, pianure settentrionali, Prealpi e Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sudorientali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mare poco mosso.

Martedì 26 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su pianure meridionali e pianure settentrionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Prealpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sudorientali; Zero termico nell'intorno di 2100 metri. Mare da mosso a poco mosso.