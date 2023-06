Meteo, ecco quando arriva la prima vera ondata di caldo

TRIESTE - Piogge, afa e temporali. Ma questa situazione ha ormai i giorni contati: i meteorologi confermano che il tempo previsto per il prossimo fine settimana sarà all'insegna del caldo e del cielo sereno grazie a un campo di alta pressione di matrice afro-mediterranea. Il sole, dunque, splenderà pressoché ovunque e le temperature saranno pienamente estive. Non si parla, per fortuna, di un caldo record, ma rispetto a questi ultimi giorni ci sarà una notevole differenza. E se quello del 17 e 18 giugno sarà di fatto il primo week end davvero estivo della stagione, tra il 21 e il 22 giugno ci sarà la prima vera ondata di calore di matrice africana. In questo caso, vista la distanza temporale, c'è ancora un margine di incertezza. Come spiegano da 3BMeteo, già nella giornata di martedì 20 giugno si potrebbero toccare i 36/37°C sulla Sardegna e oltre i 30° C sul resto della penisola, mentre tra giovedì e venerdì le temperature potrebbero raggiungere i 35/36°C anche sull'Italia peninsulare. La prima vera ondata di calore dell'estate 2023 arriverà dunque proprio a ridosso del solstizio estivo e non è detto che questo campo di alta pressione ci metterà del tutto al riparo da piogge e temporali, per quanto al momento è possibile ipotizzare qualche insidia solo sulle zone alpine e prealpine.