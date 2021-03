Cielo poco nuvoloso, Bora moderata: le previsioni per martedì 23 marzo

Cielo poco nuvoloso, Bora moderata

Martedì 23 marzo, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso con probabili gelate notturne anche in pianura, oltre che sulla zona montana. Di notte e al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, in giornata vento da ovest.

Cielo sereno

Mercoledì 24 marzo cielo in prevalenza sereno con venti a regime di brezza.

Cielo poco nuvoloso

Giovedì 25 marzo cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura e per la formazione di cumuli pomeridiani. In giornata lo zero termico salirà a 2000 metri circa. Nelle ore notturne possibili locali formazioni di nebbie dal mare.