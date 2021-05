Nuvolosità variabile, dal pomeriggio possibili rovesci: le previsioni per domani

Venerdì un fronte freddo da nord-ovest passerà sulla regione. Nel fine settimana prevarrà l'alta pressione con aria più mite specie in quota.

Nuvolosità variabile, dal pomeriggio possibili rovesci

Venerdì 7 maggio, secondo le previsioni Osmer, nuvolosità variabile con possibili schiarite specie di pomeriggio. nel pomeriggio-sera sarà possibile qualche rovescio o temporale. Soffierà vento da sud moderato, dalla sera Bora moderata.

Cielo sereno, Bora moderata al mattino

Sabato 8 maggio cielo da sereno a poco nuvoloso o velato. Di mattina soffierà Bora moderata, poi venti a regime di brezza.

Cielo sereno, temperature in aumento

Domenica 9 maggio bel tempo con cielo da sereno a poco nuvoloso o velato. Temperature in deciso aumento specie in quota con zero termico oltre 3500 m.