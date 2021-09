Splenderà il sole e farà caldo, le previsioni per il primo venerdì di settembre

Su pianura e costa avremo cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura dal pomeriggio, in montagna poco nuvoloso. Venti a regime di brezza

Venerdì 3 settembre

Per il primo venerdì di settembre l'Osmer prevede su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura dal pomeriggio, in montagna poco nuvoloso. Venti a regime di brezza.

Sabato 4 settembre

Cielo da poco nuvoloso a variabile per velature a tratti anche consistenti. Sulle Alpi non sarà del tutto escluso qualche isolato rovescio pomeridiano. Venti a regime di brezza.

Domenica 5 settembre

Bel tempo con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Borino sulla costa. Temperature massime in leggero aumento.