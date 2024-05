Pioggia al mattino, poi meteo in miglioramento

Dopo le intense piogge di oggi 31 maggio giugno inizia invece con un meteo leggermente più stabile. Come riporta l'Osmer, nella notte e fino al mattino su tutta la regione avremo residui rovesci e temporali. In seguito, su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, sulla zona montana cielo da nuvoloso a variabile. Al pomeriggio sulla zona montana saranno possibili dei rovesci sparsi o qualche isolato temporale che non si esclude possa interessare anche alcune zone dell'alta pianura.