Cielo sereno e caldo: le previsioni per domenica 11 luglio

Domenica 11 luglio

Domenica, secondo le previsioni Osmer, cielo da sereno a poco nuvoloso. Venti a regime di brezza.

Lunedì 12 luglio

Lunedì bel tempo con cielo in prevalenza sereno e venti a regime di brezza.

Martedì 13 luglio

Martedì al mattino cielo in genere poco nuvoloso o velato. Dal pomeriggio probabili rovesci e temporali sulle Prealpi e Alpi Carniche, possibili anche in pianura. Soffierà vento moderato di Scirocco sulla costa, da sud in quota. Caldo afoso in pianura. In serata e nella notte peggioramento.